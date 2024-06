Suite à un contrôle de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), trois établissements ont fait l'objet de fermetures administratives à Rillieux-la-Pape.

Alors que l'opération "place nette" a été déclenchée depuis ce lundi 3 juin à Rillieux-la-Pape, les contrôles de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) se multiplient dans ce secteur. Ainsi, la préfecture a décidé de fermer trois commerces de la commune : une boulangerie, un restaurant et un café.

Le Bocadillos Café, situé avenue de l'Europe à Rillieux a ainsi été fermé suite notamment à la découverte de blattes et de souris dans l'établissement. Des blattes vivantes et mortes ont également été découvertes dans la boulangerie Mille et une saveur du 9 rue Jacques Prévert, qui a également fait l'objet d'une fermeture administrative pour un "risque d'intoxication et une probabilité importante de contaminations". La présence de produits chimiques à proximité de denrées a été relevée par les inspecteurs de la DDPP du Rhône.

Une longue liste de mesures correctives

Enfin, le restaurant Los Tacos, situé avenue des Nations à Rillieux, a également été fermé d'urgence par la préfecture. "La vétusté des locaux de préparation, de stockage et des équipements" ont notamment été pointés du doigt par la préfecture.

Les trois établissements devront mettre en place une série de mesures correctives avant de pouvoir ouvrir leur porte. Le nettoyage complet des locaux ou encore la formation du personnel des établissements sur les bonnes règles d'hygiène font notamment partie de la longue liste de mesures à prendre. Les commerces ne pourront rouvrir leur porte qu'après la vérification d'un agent de la DDPP "qui aura constaté l'effectivité de l'intégralité des mesures correctives" explique la préfecture.

Ces trois établissements s'ajoutent à la longue liste des restaurants ou commerces fermés depuis le début de l'année par la préfecture du Rhône.

Lire aussi :