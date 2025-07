Un homme ivre et armé maîtrisé par des habitants à Couzon

Un homme ivre a menacé une famille avec un pistolet qui s'est avéré factice vendredi à Couzon près de Lyon.

Vendredi 18 juillet vers 20 h 30, quelques jours après le meurtre survenu en pleine rue de la République à Couzon, un homme très alcoolisé a percuté une voiture et des bûches de bois sur le parking du stade Joanny-Dufress indique Le Progrès.

Un pistolet factice

Quelques minutes plus tard, l'individu se rend compte qu'il est observé et insulte une Couzonnaise qui témoigne auprès de nos confrères. Il finit par sortir un pistolet en courant après la témoin, accompagnée de son conjoint et de ses enfants.

L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années et habitant de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été maîtrisé au sol par plusieurs habitants en attendant l'arrivée des gendarmes. Le pistolet était un pistolet à billes a précisé la mairie de Couzon.

L'homme a été hospitalisé suite à des blessures et sera placé en garde à vue dans les prochains jours.