Homme poignardé à Saint-Fons : un suspect écroué pour meurtre

L'homme de 24 ans, suspecté du meurtre par arme blanche d'un autre homme à Saint-Fons samedi, a été mis en examen et écroué.

Un homme de 24 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire après la mort samedi par arme blanche d'un trentenaire à Saint-Fons, au sud de Lyon, a indiqué mardi le parquet de Lyon.

Le jeune homme avait été placé en garde à vue après s'être rendu de lui-même à la police plusieurs heures après les faits, en s'accusant du meurtre.

La victime, âgée de 35 ans, avait été mortellement touchée au thorax et un autre homme avait été blessé à l'abdomen lors d'une rixe sur la voie publique samedi vers 5h30. Les deux étaient connus de la police, selon une source policière. Présenté à un juge lundi, le suspect a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre et écroué.