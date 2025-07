Depuis le 23 juin, plusieurs ligne de bus TCL ont été redéfinies et renforcées sur la Presqu'île lyonnaise, Lyon Capitale fait le point.

Depuis la mise en place de la ZTL (zones à trafic limitée) à Lyon, plusieurs lignes de bus ont dû être repensées. Depuis le 23 juin, certaines lignes locales empruntent ainsi un nouveau tracé , tandis que d'autres voient leur service renforcé. Lyon Capitale fait le point sur les nouveaux tracés des bus lyonnais :

Bus S1

La ligne S1 poursuit sa desserte de la Presqu’île via les Terreaux, la rue Grenette et Bellecour. Sa fréquence est quant à elle renforcée un bus toutes les 12 minutes. Désormais la ligne dessert l’arrêt Terrasses Presqu’île, station d'arrêt des nouvelles navettes fluviales.

Bus S4a et S4b

Depuis le 23 juin, les lignes S4 et S12 ont été redéfinies et renommées S4a et S4b. Ces dernières visent à renforcer les liens au sein du 4e arrondissement et permet de desservir de nouveaux secteurs tels que les quais du Rhône.

Bus S6

Le terminus du bus S6 se trouve désormais à proximité de l'Hotel de Ville. La ligne dessert trois nouveaux arrêts : Saint-Nizier, Terrasses Presqu’île et La Feuillée. Ces ajouts visent à faciliter les correspondances avec les lignes fortes du réseau TCL et le métro A.

Bus 19

La ligne 19, permettant de relier Écully à la Presqu’île, est quant à elle prolongée jusqu’à Saint-Paul. Deux nouveaux arrêts sont également créés : celui de la Gare Saint-Paul et de La Feuilléé situé quai Saint-Vincent.

Bus 27

Enfin, la ligne 27 change de parcours et circule désormais par la rue Grenette et les quais de Saône. La ligne gagne aussi en confort, avec des bus plus spacieux augmentant sa capacité de 30 %.

Lire aussi : ZTL : la nouvelle rue Grenette en vidéo