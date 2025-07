Depuis 6h ce mardi, des agents pénitentiaires bloquent la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. Ils dénoncent des conditions de travail intenables liées à la surpopulation carcérale.

Des barricades de pneus, un accès restreint et une cinquantaine d’agents mobilisés : la prison de Villefranche-sur-Saône est bloquée depuis l’aube ce mardi 22 juillet. À l’appel du syndicat Ufap Unsa Justice, les surveillants dénoncent un quotidien de plus en plus ingérable.

"Un agent pour 80 détenus, ce n’est plus possible", alerte la secrétaire locale du syndicat dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès. "Aujourd’hui, le service n’est plus en mode dégradé. Il est en mode effondrement. En mode rupture. En mode danger imminent" expliquait le syndicat ce lundi sur son site internet, à la veille du blocage de la prison.

Le syndicat, qui dénonce une "surpopulation étouffante" et une "gestion pitoyable du disciplinaire", réclame des mesures immédiates et attend une réponse concrète lors de la réunion prévue avec la direction dans la matinée.

En attendant, seuls les officiers, infirmiers, cuisiniers et membres de la direction peuvent entrer. Le service de nuit, resté en poste, assure les fonctions essentielles au sein de la maison d'arrêt.