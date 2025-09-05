Actualité
©Nouvel Institut Franco-Chinois

Un festival autour de la gastronomie chinoise en plein cœur de Lyon

  • par Violette Descharmes

    • Pour prolonger l’été, le Nouvel Institut Franco-Chinois vous donne rendez-vous dans le parc de la mairie du 5° arrondissement, où vous pourrez découvrir la cuisine et la culture chinoise.

    ©Nouvel Institut Franco-Chinois

    Le temps d’un week-end, ce grand parc - situé à 15 minutes de Bellecour - accueillera 14 stands de street-food chinoise ainsi que de nombreuses activités pour en apprendre plus sur la culture chinoise. Venez peindre sur des éventails, vous initier au kung-fu, décorer des lanternes ou jouer au Mahjong : l’entrée est libre et gratuite. 

    ©Nouvel Institut Franco-Chinois

    Pour la 9ème édition du Festival des Baguettes Magiques, la ville de Canton - jumelée à la ville de Lyon - est mise à l’honneur. A cette occasion, le chef cantonnais Zheng Jinhe animera un atelier de crêpes cantonaises.

    INFOS
    Les 6 et 7 septembre
    Parc de la mairie du 5° : 65 avenue du Point du Jour, 69005 Lyon

