Bientôt des vols de nuit à destination de La Réunion et de Mayotte depuis Lyon

À partir du 20 juin, la compagnie aérienne Corsair va ouvrir une nouvelle ligne reliant Lyon et l’île de La Réunion, en passant par Marseille. Proposés deux fois par semaine, ces vols s’effectueront uniquement de nuit.

L’offre de voyage au départ de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry va s’enrichir de deux nouvelles destinations. Vendredi 7 mai, la compagnie aérienne Corsair a annoncé qu’à compter du 20 juin elle proposerait des vols directs à destination de l’île de La Réunion et de Mayotte. Opérés uniquement de nuit et à raison de deux fois par semaines ces vols passeront par Marseille, dans les deux sens, où un arrêt d’1h10 sera effectué. Celui-ci n’impliquera ni débarquement ni changement d’avion pour les passagers.

Une fois arrivés à La Réunion, les voyageurs pourront emprunter une correspondance pour rejoindre Mayotte, moyennant 1h35 de trajet supplémentaire.

Les réservations sont ouvertes

Les réservations sont disponibles dès à présent sur le site de la compagnie Corsair. Selon une simulation d’achat que nous avons pu effectuer, il faudra compter au minimum 700 euros pour un aller-retour au mois de juin et entre 800 et 1000 euros pendant les mois de juillet et août.

Le vol inaugural partira de La Réunion le 20 juin à 20h15, heure locale, pour une arrivée prévue à Lyon à 7h20. Le premier avion au départ de Lyon, un A333neo, décollera quant à lui le 21 juin à 20 heures et devrait se poser à La Réunion à 11 heures, heure locale.