"Superbus" entre Lyon et Bron : le projet en retard, Bernard s'agace de l'attitude du maire Jérémie Bréaud

Le projet de Bus à haut niveau de service reliant la Part-Dieu aux Sept Chemins à Bron prend du retard. Selon le président du Sytral, Bruno Bernard, c'est le maire LR de Bron, opposé au projet, qui en est responsable

Le Sytral a annoncé jeudi 24 octobre la prolongation jusqu'à Parilly du Bus à haut niveau de service (BHNS) prévu initialement entre la Part-Dieu et les Sept Chemins à Bron. Cette extension de 9 km doit permettre de desservir les zones d'activités du secteur de la Porte des Alpes, où plus de 22 000 salariés travaillent.

"La commune n'est pas dans l'accompagnement mais dans l'opposition"

Mais si la première phase de ce nouveau "superbus" devrait voir le jour d'ici début 2026, entre Part-Dieu et Montchat Kimmerling, il faudra s'armer de patience pour voir la seconde phase se mettre en oeuvre, elle qui doit permettre de desservir les Sept Chemins.

Le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a en effet indiqué que cette nouvelle ligne avait pris du retard, selon lui, "car le projet n'est pas porté par le maire de Bron", le Républicain Jérémie Bréaud. C'est notamment ce qui aurait poussé le Sytral a diviser le projet en deux phases. "Quand des sujets d'expropriation ou relatifs aux commerces se posent, la commune n'est pas dans l'accompagnement mais dans l'opposition", déplore-t-il.

En septembre 2023, le maire de Bron a fait voter lors d'un conseil municipal un avis négatif concernant le projet, estimant qu'il est "source de conflits" et nécessite de procéder à "des expropriations de riverains et de commerçants". Un point qui agace particulièrement Bruno Bernard qui, sans en dire plus, a évoqué un mélange des genre entre commerçants et élus à Bron.

Riverains et commerçants ont notamment formé l'association Habitants et commerçants de la route de Genas pour s'opposer à cette nouvelle ligne de bus. Eux, comme le maire, plaident pour la création d'un tramway en lieu et place du BHNS. Selon Sandrine Claudin, sa porte-parole, le projet n'est "pas adapté à la vie du quartier".

