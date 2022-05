Bergamotte, l’atelier végétal responsable, accélère sa course à Lyon

CONTENU SPONSORISÉ

Depuis maintenant 6 ans, tous les Français peuvent compter sur Bergamotte, pour offrir ou s’offrir le meilleur du monde végétal en quelques clics !

Son concept ? Un site, www.bergamotte.fr, où tout est possible ! Quels que soient vos besoins, vos envies, vos idées, il vous suffit de naviguer parmi les différentes catégories de leur atelier végétal en ligne, pour leur donner vie. Bouquets de fleurs labellisées, plantes vertes d'intérieur ou d'extérieur certifiées… Laisser place à la nature chez vous, c’est simple.

Amis lyonnais, aujourd’hui, Bergamotte a une bonne nouvelle pour vous : à partir de ce printemps, tout s'accélère (à Lyon) !

Si jusqu’à présent, vous pouviez vous faire livrer en 24h, désormais, la livraison de fleurs et de plantes à Lyon le jour même est enfin possible.

Un nouveau chapitre à célébrer ? Un anniversaire à fêter ? Une nécessité soudaine de tout redécorer ? Le service de livraison Bergamotte vous livre bouquets et plantes en 3h, à votre porte… C’est magique ? Non, c’est juste naturel pour la marque. Et comme une grande nouveauté n’arrive jamais seule, l’atelier végétal a créé pour l’occasion un bouquet nommé Bellecour, inspiré par Lyon et ses milles couleurs.

Pour le retrouver parmi une sélection d’autres produits, rendez-vous sur bergamotte.fr, catégorie ‘Lyon’. Palmier d’intérieur iconique, plantes fleuries exotiques ou plus classiques, quatuor de cactus qui pique, bouquet de pivoines du Var ensoleillées, pachira effet tropique… Vous n’imaginez pas tout ce qui vous attend !

Pourquoi Bergamotte ? Ici, fleurs et plantes ne viennent jamais de très loin et les équipes s’engagent au-delà des mots.

Dès ses premiers pas, la jeune pousse devenue grande, s’est donné pour mission de sourcer au plus près de ses ateliers. Elle travaille donc tout naturellement avec des producteurs français et européens, qui partagent ses valeurs et placent les enjeux socio-environnementaux au cœur de leurs méthodes de travail.

Question écologie, tout est urgent, rien n’est parfait, tout est à faire. Pour Bergamotte, préserver demain n’est plus une option, c’est un devoir, une obligation de tous les jours.

Réduction de son empreinte carbone ; actions solidaires pour rassembler le plus grand nombre autour de causes humaines et environnementales ; support de la filière horticole française ; upcycling… C’est sans tabou qu'elle vous raconte à travers son Rapport d’Impact, ses aventures pour devenir et rester une marque engagée.

Collection Bouquets et plantes fleuries Fête des Mères, disponible à partir de 29.90€ en 3h à Lyon et sa périphérie sur www.bergamotte.fr