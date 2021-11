Beaujolais nouveau : la sélection de Lyon Capitale

Or

Maison Piron (beaujolais village)

Argent

Terra Iconia // Vignerons des Pierres dorées (beaujolais)

Bronze

A Egalité

Château de Buffavent (beaujolais) et Domaine de Rochemure (beaujolais village)

Dans son "Dictionnaire amoureux du vin" (Plon) Bernard Pivot avait cette définition : "Le beaujolais est avant tout un vin de lutte des classes. C’est le vin des canuts et le vin des rad-soc’s. Le vin de Gnafron et le vin d’Édouard Herriot. Le vin des bleus de chauffe et le vin des costumes-lavallière. Le vin de la Vache-qui-rit et le vin du gigot-qui-pleure. Le vin des mâchons entre vieux potes et le vin des déjeuners de famille. Le vin de la gauche-saucisson et le vin de la droite-pot-au-feu. Le "beaujolpif" des meetings et le saint-amour des mariages."