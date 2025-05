Battu au Mans, l'Asvel rate le coche en championnat

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel, battu logiquement (97-80) au Mans, a raté l'opportunité de prendre la tête du championnat de basket Elite, lundi à l'issue du choc de la 29e journée qui a tenu toutes ses promesses à Antarès.

Dans ce classique du basket français, les Manceaux, plus agressifs, ont semblé avoir plus faim que les Villeurbannais battus dans l'intensité et leur succès ne souffre d'aucune contestation.

A l'arrivée, la 7e défaite de l'équipe de Tony Parker laisse Paris Basketball, vainqueur sublime du Portel (109-65) vendredi, seul en tête du championnat pour un revers de moins que l'Asvel, deuxième. Le MSB conforte lui sa 6e place, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale.

L'Asvel surclassé

Les coéquipiers de Théo Maledon, le seul avec Andre Roberson à surnager dans l'effectif rhodanien, ont été surclassés tout du long. Ils ont toujours couru après le score en raison de la fluidité du jeu de leur adversaire et ont commis trop de faute et de pertes de balles pour espérer renverser la tendance.

Chaque fois que l'Asvel a réduit l'écart, dans le sillage d'un Maledon des grands soirs (21 pts, 6 passes), les Manceaux ont remis un nouveau coup de collier pour l'empêcher de recoller. Mais surtout l'Asvel n'a pas eu de répondant dans le combat, en laissant 16 rebonds offensifs, et autant de paniers faciles en deuxième chance.

Le MSB a été porté par un duo quasi-inarrêtable composé de Tray Buchanan, auteur de 27 points (à 7/11, dont 5 paniers primés) et Wilfried Yeguete, qui s'est fendu d'un joli double-double (16 pts, 10 rebonds). Ces deux artilleurs ont été secondés par l’ailier Léopold Delaunay (13 pts) et le meneur Noah Penda (11 pts), appuyés par un banc plus productif que celui de Villeurbanne.