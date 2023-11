Au Ninkasi Kao de Lyon, dernière soirée avant fermeture

Après 26 ans de nuits lyonnaises, l'établissement de Gerland ferme ses portes pour deux ans. Une dernière soirée de festivités s'organise ce soir.

Le Ninkasi Kao tel qu'on le connaît tire sa révérence. Avant des travaux qui aboutiront à un immeuble de bureaux, et une nouvelle version de l'établissement de Gerland prévue pour 2025, le lieu ferme ses portes mais propose une dernière série de festivités ce week-end.

La salle de concert accueille aujourd'hui, depuis midi et jusqu'à 6 heures du matin, une multitude d'artistes et de DJ, acteurs et actrices du monde culturel lyonnais, entre sets de musiques électroniques et performances live.

Fondée en 1997 par Christophe Fargier, la marque lyonnaise Ninkasi défend le concept "Bières, burger et musique". Le nouvel établissement de Gerland devrait voir le jour en 2025, ainsi qu'un nouveau grand lieu à la Saulaie, à Oullins, à l'horizon 2027. À Lyon Capitale, Christophe Fargier expliquait que la fermeture de la salle de concert de Gerland s'explique principalement par "une pression de l'habitation qui a compliqué une partie de l'activité événementielle".