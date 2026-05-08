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Les grands projets de la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon

  • par Paul Terra

    • Deux grands projets vont rythmer le mandat de la majorité Grand Cœur lyonnais. Mais il s’agira plus d’études que de coups de pioche tant la ligne E du métro et le tunnel sous le tunnel de Fourvière sont des dossiers complexes techniquement. Ils pourraient aussi grever durablement les finances métropolitaines. L’attitude de Véronique Sarselli sera aussi scrutée sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône voulu par Grégory Doucet et qu’elle n’a pas complètement enterré.

    Le métro E

    Dès le soir de son élection, Véronique Sarselli a enterré le projet de tramway express de l’Ouest lyonnais porté par les écologistes pour relier Bellecour à Tassin-la-Demi-Lune. C’est donc un retour à la case départ, et de nouveau des études payées pour rien, pour la desserte de ce secteur de l’agglomération sous-doté en transports publics. Durant le mandat précédent, les écologistes ont abandonné le métro E amorcé par Gérard Collomb au profit d’un tramway moins coûteux. Les résultats électoraux dans l’Ouest lyonnais ont invalidé cette option et conforté Véronique Sarselli dans sa préférence pour le métro. La nouvelle présidente de la Métropole et du Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun de l’agglomération, estime que cette nouvelle ligne peut se faire rapidement puisque les études préalables existent déjà depuis 2019. Les étapes réglementaires doivent toutefois repartir de zéro puisque la date de péremption de la concertation préalable a expiré. Il reste aussi des questions techniques en souffrance, et pas des moindres. Le projet du duo Sarselli-Aulas prévoit une ligne E qui s’étirerait ensuite dans l’Est lyonnais jusqu’à l’aéroport Saint-Exupéry. Ce scénario implique de traverser la place Bellecour sous les lignes A et D.

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