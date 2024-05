Trois jours après l'occupation de Sciences Po Lyon, c'est au tour de l'ENS d'être occupée par des étudiants pro-palestiniens.

Alors que Sciences Po Lyon a été fermé administrativement la semaine dernière après l'occupation d'un de ses amphithéâtres par des étudiants pro-palestiniens, et que l'école est fermée jusqu'au 12 mai, c'est au tour de l'Ecole Normale Supérieur (ENS) de Lyon d'être occupée.

Une quarantaine d'individus occupent depuis lundi l'un des gymnases de l'ENS, celui du campus Descartes dans le 7e arrondissement de Lyon. Des drapeaux palestiniens ainsi que des messages comme "France complice de génocide" ou encore "Cessez le feu immédiat" étaient visibles sur les photos partagées sur les réseaux sociaux.

"Nous exigeons des administrations de nos lieux d'études un boycott universitaire total de l'Etat israélien. Nous appelons donc au boycott universitaire total et strict, notamment des échanges académiques qui existent au niveau national. Nous demandons la fin des partenariats avec les entreprises israéliennes, notamment dans l'achat de matériaux scientifiques israéliens. On ne subventionne pas un état génocidaire, on le condamne" écrivent les étudiants dans un communiqué.

Sciences Po Lyon avait été évacué par les policiers 24h après le début de l'occupation. Une éventualité prise en compte par les occupants de l'ENS Lyon. "La décision par la présidence de l'ENS de Lyon d'envoyer la police pour déloger les occupants constituerait non seulement un scandale, mais une atteinte inédite à notre liberté d'expression politique, ainsi qu'à notre intégrité physique et morale" estiment-ils.