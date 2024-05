Le lundi 20 mai prochain, de 10h à 16h, une visite gratuite et ouverte à tous sera organisée au sein du restaurant étoilé Paul Bocuse ainsi qu'à l'Abbaye de Collonges.

Si vous avez toujours rêvé de visiter le restaurant étoilé de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or mais que vous n'avez pas forcément envie de débourser une grosse somme pour vous attabler dans ce restaurant historique, c'est peut être votre chance. A l'occasion du centième anniversaire de l'établissement, le Restaurant Paul Bocuse et l’Abbaye de Collonges ouvrent pour la première fois leurs portes au grand public le lundi 20 mai 2024 de 10h à 16h.

"Une visite gratuite et ouverte à toutes et tous pour plonger dans l’univers du cuisinier du siècle" explique le groupe Bocuse dans un communiqué. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir les salles et les cuisines du restaurant Paul Bocuse ou encore d'observer à l'Abbaye de Collonges le plus grand limonaire d'Europe. Une plongée au cœur des racines et de l'histoire de la famille Bocuse.

"Un moment privilégié et unique"

Des rencontres et des échanges avec les équipes ainsi qu'une petite collation seront organisés pour finir la journée de visite. "Un moment privilégié et unique dans cette maison centenaire qui continue de rayonner dans le monde entier" conclut la maison Bocuse.

Pour participer à cette visite unique il faudra s'inscrire sur le site bocuse.fr à partir de 14h ce mardi 7 mai. Lors de votre inscription vous aurez le choix entre différents créneaux horaires de 10h et 16h. La visite débute au restaurant avant de se poursuivre à l'Abbaye de Collonges, ancien corps de ferme et maison des grands-parents de Paul Bocuse, transformé par le célèbre chef cuisinier en lieu de réception festif.