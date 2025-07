Evasion à la prison de Corbas : le détenu interpellé ce lundi matin annonce le parquet de Lyon

Le parquet de Lyon a annoncé l'interpellation du détenu qui s'était évadé de la prison de Corbas samedi 12 juillet.

Le détenu qui s'est évadé de prison de Lyon-Corbas a été interpellé lundi 14 juillet "aux alentours de 6h, sortant d'une cave de Sathonay-Camp" a indiqué le parquet de Lyon dans un communiqué de presse diffusé dans la foulée.

"Son complice n’était pas avec lui et n’a pas encore été interpellé"

Et de préciser : "L’interpellation a été réalisée par l’OCLCO (brigade de recherche des fugitifs) et la DCOS 69 sur la base d’un mandat de recherche émis par le parquet de Lyon. Personne n’a été blessé. Son complice n’était pas avec lui et n’a pas encore été interpellé."

L'individu, âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue "des chefs d’évasion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs". Il était détenu pour "meurtre en bande organisé et infraction à la législation sur les armes", a indiqué le parquet.

Il s'était évadé samedi dans les bagages de son codétenu en fin de peine. "C'est un événement extrêmement rare (...) qui révèle manifestement toute une série de dysfonctionnements graves", a reconnu dimanche l'administration pénitentiaire. Une notice rouge avait été émise par Interpol, alors qu'il était proche d'une tueur à gages présumé avec qui il partageait sa cellule.