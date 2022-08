Après Lyon et Rillieux, des trottinettes électriques ont été déployées à Caluire

Avec l’installation de l’opérateur de trottinettes électriques Dott à Caluire-et-Cuire, il est désormais possible d’aller de Lyon jusqu’à Rillieux-la-Pape en utilisant le service de deux roues.

Près de trois ans après Lyon et un peu moins d’un an après Rillieux-la-Pape, une troisième commune de la Métropole de Lyon a décidé d’autoriser l’accès de ses rues aux trottinettes électriques en libre-service. À l’issue d’un appel d’offres, comme ce fut le cas à Rillieux-la-Pape en octobre 2021, la ville de Caluire-et-Cuire a décidé de s’engager avec l’opérateur Franco-Néerlandais Dott, implanté à Lyon depuis avril 2019.

Lire aussi : Après Lyon, Rillieux adopte aussi les trottinettes électriques et nous explique pourquoi

Depuis le 1er juin, 150 trottinettes en free-floating ont été déployées dans les rues de la ville administrée par le maire Philippe Cochet (LR). Elles s’ajoutent aux 150 déployées à Rillieux-la-Pape et aux 2 000 trottinettes que compte Lyon, "garantissant ainsi une mobilité partagée accessible à davantage de personnes en dehors du centre-ville", expliquent les services de l’opérateur.

Trois villes reliées par Dott

Comme cela était espéré il y a un an par la municipalité de Rillieux-la-Pape, il est désormais possible pour les Rilliards d’aller jusqu’à Lyon en passant par Caluire-et-Cuire via ce service de deux roues.

À l’instar de ce qui a déjà été mis en place dans la majeure partie de Lyon et sur la totalité du territoire de Rillieux-la-Pape, les usagers ne pourront stationner leur trottinette que sur les emplacements dédiés. 80 lieux de parking sont accessibles à travers la commune de Caluire-et-Cuire.