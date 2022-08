Villeurbanne : une salle de sport en construction au complexe des Iris

La Ville de Villeurbanne tire profit de la période estivale pour rénover plusieurs complexes sportifs. Une nouvelle salle d'activité est d'ailleurs en train de sortir de terre.

Les clubs étant en trêve et les élèves en vacances, la mairie de Villeurbanne profite de l'été pour intervenir sur plusieurs équipements sportifs. Qu'on ne s'y trompe pas, l'été ne sera pas aussi calme que prévu avec, cette année, un programme chargé en travaux. Les regards se tournent surtout sur le chantier du complexe sportif des Iris, où une nouvelle salle d'activité est en pleins travaux .

Un "lieu de vie essentiel" pour la section foot de l'Asvel omnisports

Gym, yoga, ballon intérieur... Une nouvelle salle est en train de sortir de terre sur le complexe sportif des Iris. Elle pourra accueillir différentes activités à compter de janvier 2023. Le projet, d'une superficie de 216 m2 de surface utile, a pour but "d'implanter une salle sportive et extra sportive qui vise à la convivialité" explique Laurent Bugaut, architecte en charge de la maîtrise d'œuvre.

Le bâtiment prévoit également des locaux administratifs pour le club de foot de l'Asvel, des locaux de rangement et la création d'un bloc sanitaire public de 15 m2. " Il y a un vrai besoin de valoriser le site et de permettre aux clubs comme celui de l'Asvel et sa section foot, de disposer d'un endroit où se réunir. D'un lieu de vie essentiel à proximité du stade",a ajouté Xavier Fabre, directeur des Sports à la mairie de Villeurbanne. Montant total de l'opération : 840 000 euros TTC dont 600 000 euros HT de travaux.