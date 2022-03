Après l'épisode de pollution de la semaine passée, la qualité de l'air est moyenne ce lundi 14 mars à Lyon. Les précipitations de dimanche ont fait tomber la plupart des particules polluantes.

Le pic de pollution de la semaine dernière semble désormais derrière nous. Selon le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air, "les conditions météorologiques restent perturbées et peu favorables à l’accumulation des polluants émis par les activités humaines. Sous l’effet des pluies et du vent de sud, les taux de particules devraient rester bas et seules les concentrations d’ozone pourraient progresser légèrement sur les reliefs alpins". Le service régional précise que la qualité de l'air devrait être moyenne dans la journée de lundi 14 mars (NO2 et 03).

Si le taux de pollution devrait être le même ce mardi 15 mars, le laboratoire Atmo prévient cependant que "l’arrivée de particules désertiques sur notre région à partir de lundi soir, pouvant occasionner l’observation de taux de particules élevés ponctuellement et localement durant toute la semaine". Le retour du - fameux - "temps jaune" entre Rhône et Saône ?