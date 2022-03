Afin de mener à bien la minéralisation du terre-plein central de l’A7 entre Saint-Fons et Ternay, les services autoroutiers lancent ce lundi 14 mars un chantier qui aura des conséquences sur la circulation pendant trois mois.

A partir ce lundi 14 mars, et pour une durée de trois mois, les travaux de minéralisation du terre-plein central de l’autoroute A7 entre Saint-Fons et Ternay sont réalisés. Ce projet d’un montant de six millions d’euros doit permettre de mener à bien les chantiers suivants :

isoler par des glissières en béton les piles de plusieurs ponts ;

remplacer les glissières métalliques du terre-plein central de l’autoroute par des glissières en béton sur une distance de 3 km entre les échangeurs de Feyzin (n°6) et de Solaize (n°7) ;

minéraliser l’espace entre les glissières du terre-plein central pour supprimer la végétation invasive au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne à l’usager.

Le gros des perturbations attendu début avril

Entrepris de 21 heures à 4 heure du matin, les travaux seront principalement menés de nuit du lundi soir au vendredi matin, hors jours fériés, pour ne pas trop perturber la circulation. Dans un communiqué, la DIR Centre-Est explique d’ailleurs que "pendant les trois premières semaines, les impacts en journée seront limités à des réductions ponctuelles de la bande d’arrêt d’urgence ainsi que des limitations de vitesse à 90 km/h".

Cela devrait se corser pour les automobilistes à compter du 4 avril, lorsque la vitesse sera abaissée "à 70 km/h au nord de l’échangeur n°7 (Solaize)" et au moment où le marquage au sol sera modifié dans le sens Marseille → Lyon "afin de réduire la largeur des voies et de la bande d’arrêt d’urgence ". Prudence sur la route.