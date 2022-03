Anne Brugnera (LREM) : "La réforme des retraites est nécessaire" (vidéo)

Anne Brugnera, députée LREM de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur le programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a enfin dévoilé son programme pour l’élection présidentielle à une vingtaine de jours du premier tour. Un document que la gauche a qualifié de droitier. Les candidats de droite se sont, eux, estimés plagiés. “Dans ce programme, il y a des mesures et de gauche et de droite si vous voulez mettre ces étiquettes. On a des mesures économiques, sociales, sociétales et de solidarité”, explique Anne Brugnera.

La députée lyonnaise justifie aussi l’allongement de l’âge de départ à la retraite à 65 ans : “elle est nécessaire si l’on veut pouvoir financer la retraite des travailleurs qui vont s’arrêter prochainement. La seule solution est de travailler un peu plus longtemps”. Anne Brugnera revient aussi sur une annonce qui a fait polémique : le conditionnement du RSA à une quinzaine d’heures d’activité hebdomadaire. “C’est de la formation, de l’immersion voire du bénévolat. Aujourd’hui, les gens touchent le RSA, mais ne sont pas accompagnés”, précise la députée lyonnaise.