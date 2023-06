Alcool, pétards... La Fête de la musique encadrée à Lyon

La consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite ce mercredi à Lyon pour la Fête de la musique.

Electro, Rap, Rock, ce mercredi, Lyon va vivre au rythme des batteries, guitares et basses pour la Fête de la musique. Pour encadrer l'évènement et tenter d'éviter les débordements, la préfecture du Rhône a pris un ensemble de mesures par arrêté préfectoral dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

La vente d'alcool à emporter interdite dès 20 h

Dès 17 h ce mercredi et jusqu'à 5 h jeudi, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique, "en dehors des espaces réservés à cet effet". La vente d'alcool à emporter sera elle aussi prohibé à partir de 20 h.

Les feux d'artifices et pétards seront également interdits sur la voie publique, tout comme la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable. La préfète du Rhône "appelle à la plus grande prudence sur nos routes et au strict respect de la limitation légale de l'alcoolémie au volant".