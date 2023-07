Selon une statistique publiée par l’Insee, Alba est le prénom féminin le plus donné et du côté masculin c’est celui de Gabriel qui l’emporte.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) vient de révéler la liste des prénoms les plus donnés dans le pays et notamment au niveau du département du Rhône. Pour l’année 2022 et en comparaison par rapport à l’année 2021, les prénoms Louise et Emma occupent toujours une place importante au niveau du classement, mais le prénom Alba décroche cette année la première place. À l’échelle nationale, Jade, Louise et Ambre sont les prénoms les plus donnés.

Gabriel prénom le plus donné depuis 2021

Du côté des prénoms masculins, le prénom Mohamed termine à la troisième place, juste derrière Adam et derrière le grand gagnant : Gabriel. Au niveau national, Gabriel est aussi numéro un et est suivi de Léo et Raphaël.

Dans le département du Rhône, voici les prénoms les plus donnés l'année dernière :

1. Alba

2. Louise

3. Emma

4. Jade

5. Ambre

6. Agathe

7. Alice

8. Romy

9. Rose

10. Lina

1. Gabriel

2. Adam

3. Mohamed

4. Raphaël

5. Léo

6. Arthur

7. Louis

8. Noah

9. Maël

10. Lucas