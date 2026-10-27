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L’hôtel de Ville de Valence, dans la Drôme.

Drôme : trois déchèteries temporairement fermées pour travaux en novembre

  • par LR

    • Les déchèteries de Saint-Marcel-lès-Valence, Romans-sur-Isère et Étoile-sur-Rhône fermeront temporairement leurs portes à partir du lundi 9 novembre. Plusieurs sites voisins resteront accessibles aux usagers pendant les travaux.

    Les habitants de Valence Romans Agglo vont devoir adapter leurs habitudes en novembre. Trois déchèteries du territoire seront temporairement fermées pour permettre la réalisation de travaux, annonce l'agglomération. Les fermetures s'échelonneront entre 9 et 12 jours, à compter du lundi 9 novembre.

    À Saint-Marcel-lès-Valence, le site sera inaccessible du lundi 9 au mercredi 18 novembre inclus. Les usagers pourront se rendre dans les déchèteries d'Alixan, de Bourg-lès-Valence ou de Valence-le-Haut, qui resteront ouvertes à leurs horaires habituels.

    La fermeture sera légèrement plus longue à Romans-sur-Isère, où les travaux se poursuivront jusqu'au vendredi 20 novembre inclus. Pendant cette période, les habitants sont invités à privilégier les sites de Mours-Saint-Eusèbe, ouvert du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30, ou de Bourg-de-Péage, accessible les lundis après-midi ainsi que les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

    Des solutions de remplacement pour les usagers

    Enfin, la déchèterie d'Étoile-sur-Rhône sera fermée du lundi 9 au mardi 17 novembre inclus. Les particuliers pourront se tourner vers les installations de Beaumont-lès-Valence et de Valence/Portes-lès-Valence, toutes deux ouvertes du lundi au samedi. Valence Romans Agglo précise que les conditions d'accueil ne changent pas dans les déchèteries restant accessibles. Les catégories de déchets acceptées et les modalités d'accès, notamment la présentation d'une carte ou d'un justificatif, demeurent identiques.

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