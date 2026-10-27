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La manifestation du 24 octobre a réuni environ 10 000 personnes à Lyon.

Manifestations du 24 octobre à Lyon : une voiture aurait foncé dans la foule à vive allure

  • par Corentin Lucas
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    • Samedi 24 octobre, des manifestations se sont déroulées principalement dans le 7e arrondissement de Lyon pour l’acte II du mouvement contre la vie chère. Une voiture aurait traversé à vive allure un cortège de plusieurs centaines de personnes.

    La scène se serait déroulée peu avant 15h30, ce samedi 24 octobre, rue Jaboulay (Lyon 7e). Alors qu’une manifestation se déroulait dans le cadre de l’acte II du mouvement contre la vie, une voiture noire, type citadine, serait arrivée depuis la place Jean-Macé, en direction des quais, derrière le cortège, en fonçant à vive allure.

    Selon plusieurs témoignages recueillis par Le Progrès, le véhicule aurait d’abord ralenti à l’approche de la foule. Des manifestants auraient ensuite demandé au conducteur de s’écarter, mais celui-ci aurait brusquement accéléré, poursuivant sa route au milieu des personnes. La voiture aurait continué de rouler sur plusieurs centaines de mètres, frôlant les participants à une vitesse estimée à environ 60 km/h d’après nos confrères.

    Un des manifestants aurait d’ailleurs échappé de justesse à un accident. Pour le moment, les forces de l’ordre n’ont pas communiqué d’informations à ce sujet.

    Lire aussi : La préfecture du Rhône interdit une manifestation annoncée ce mardi à Lyon

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