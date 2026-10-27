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De 20 à seulement 12 degrés : à quelle météo s'attendre dans les prochains jours à Lyon

  • par LR

    • Après un début de semaine particulièrement doux, les températures vont nettement baisser à Lyon. Jusqu'à 20 °C sont attendus ce mardi 27 octobre, contre seulement 13 °C jeudi, avant un week-end de la Toussaint plutôt frais.

    Les Lyonnais vont devoir ressortir les vestes cette semaine. Après plusieurs journées marquées par une douceur inhabituelle pour la fin octobre, les températures devraient perdre près de sept degrés en seulement 48 heures.

    Ce mardi 27 octobre, le thermomètre pourrait encore atteindre les 20 °C dans l'agglomération lyonnaise, offrant une dernière journée aux allures printanières. Mais cette douceur ne devrait pas durer. Dès mercredi, les températures commenceront à reculer avant une baisse plus marquée jeudi 29 octobre, avec seulement 13 °C attendus au meilleur de la journée.

    Un week-end de la Toussaint plus frais

    Cette fraîcheur devrait se prolonger jusqu'au week-end. Selon les prévisions de Météo Lyon, samedi 31 octobre, les nuages bas pourraient avoir du mal à se dissiper et les températures ne devraient pas dépasser 12 °C, après environ 5 °C au réveil. Dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, le temps devrait rester calme sous l'influence d'un anticyclone. Le ciel pourrait néanmoins demeurer gris une bonne partie de la journée, avec des nuages bas persistants.

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