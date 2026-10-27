Un mardi ensoleillé et doux à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

Ce mardi 27 octobre 2026 s'annonce ensoleillé et plutôt doux l'après-midi où il fera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée.

Pour ce deuxième jour de la semaine, la journée s'annonce agréable à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Une journée ensoleillée malgré la présence de quelques cirrus. Le soleil brillera du matin au soir avant le retour des nuages et de quelques gouttes possibles la nuit suivante.

Côtés températures il fait 5 degrés ce mardi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs douces pour la période qui ne devrait pas durer puisque la fraicheur est attendue jeudi à Lyon.