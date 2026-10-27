Enquête ouverte après le vol de métal rare sur un site de Framatome en Isère

Une enquête préliminaire a été ouverte après le vol d'une importante quantité d'un métal stratégique sur un site isérois de l'industriel du nucléaire Framatome, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Grenoble.

Les faits, rapportés par Le Dauphiné Libéré, remontent à la nuit de mercredi à jeudi, lorsque plusieurs centaines de kilos de cristaux d'hafnium, un métal utilisé notamment dans l'aéronautique, ont été dérobés dans l'usine Framatome de Jarrie (Isère). Le quotidien régional fait état d'un préjudice de plusieurs millions d'euros, chiffre confirmé auprès de l'AFP par le parquet.

Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade, a-t-on précisé de même source. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. Quatre véhicules, dont un 4X4, qui auraient servi à cette opération-choc, ont ensuite été retrouvés incendiés dans le département. Contactée par l’AFP lundi après-midi, l’entreprise n’avait pas donné suite en fin de journée.

Le site de Jarrie, près de Grenoble, est classé Seveso seuil haut. En sus du hafnium, il produit surtout du zirconium, destiné à l'industrie nucléaire.

Cette usine a déjà été victime d'un casse du même type en juillet. Plus de 150 kilos d'hafnium, d'une valeur estimée à plus de 1,5 million d'euros, ainsi que 500.000 euros en liquide avaient été découverts au domicile d'un de ses salariés, mis en examen puis écroué. Et en juin, le député du Puy-de-Dôme Julien Brugerolles avait fait état de cinq autres vols depuis 2019 sur le même site, dans une question au gouvernement.