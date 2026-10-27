Un homme blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon, deux suspects en fuite

Deux individus ont ouvert le feu sur un homme, lundi 26 octobre, à proximité de la station de métro Gorge de Loup (9e arr.). Il a été blessé à la jambe. Les suspects sont en fuite.

Il était environ 23 heures, ce lundi 26 octobre, lorsque deux individus circulant à scooter ont ouvert le feu sur un homme à proximité de la station de métro Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d’actuLyon, c’est le passager arrière du scooter qui aurait tiré sur la victime à plusieurs reprises, la blessant à la jambe.

Âgée d’une trentaine d’années, la victime a été prise en charge par les secours dans un état d’urgence relative. Elle a été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement.

Les suspects ont, quant à eux, réussi à prendre la fuite. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte afin de les identifier et de les retrouver.