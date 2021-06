Agression du policier de Rive-de-Gier : le principal suspect interpellé à l’aéroport de Lyon

Selon une information du Progrès, le principal suspect dans l’agression du policier de Rive-de-Gier, dans la nuit du 13 au 14 mai, a été arrêté à l’aéroport de Lyon le 30 mai. Il est suspecté d’avoir jeté le projectile qui a blessé le brigadier.

Nouvelle interpellation et mise en examen dans l’affaire de l’agression du policier de Rive-de-Gier. Nos confrères du Progrès révèlent, ce mercredi, que la police aurait arrêté à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, dimanche 30 mai, le principal suspect. Il revenait de Tunisie, où il aurait fui après les incidents survenus dans la nuit du 13 au 14 mai.

Deux hommes en détention provisoire

L’arrestation de ce jeune homme de 20 ans fait suite à l’interpellation de huit personnes, le 26 mai, sur les communes de Rive-de-Gier, Givors et Saint-Chamond. Si deux d’entre eux avaient été relâchés pendant leur garde vue, six autres avaient été mis en examen pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en réunion et avec arme. L’un d’eux, un jeune de 21 ans, a d’ailleurs été placé en détention le 28 mai, les cinq autres étant placés sous contrôle judiciaire.

Toutefois, les enquêteurs cherchaient toujours à déterminer l’identité de l’auteur du jet de bouteille qui avait, un temps, placé le brigadier dans le coma. La police suspecte l’homme arrêté dimanche d’en être à l’origine. Il a été mis en examen et présenté au juge d’instruction, mardi 1er juin, avant d’être placé en détention provisoire rapporte Le Progrès.

