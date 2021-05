Près de Lyon : "la peur doit changer de camp", le policier grièvement blessé à Rive-de-Gier témoigne

Jean-Paul, 51 ans, a reçu une bouteille de verre au niveau de la pommette droite. Il avait perdu connaissance et s'était écroulé.

Il témoigne sur son lit d'hôpital. "Je devrais normalement m'en sortir sans trop de séquelles". Mais "il y en a marre, la peur doit vraiment changer de camp", ajoute-t-il.

Jean-Paul est le policier qui a été grièvement blessé la semaine dernière dans la Loire. Il a décidé de témoigner sur son lit d’hôpital et remercier les policiers et citoyens présents lors de la manif à Paris ce mercredi. Énorme soutien et respect à lui. #JaimeMaPolice pic.twitter.com/608CxHqtvV

