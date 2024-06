Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes envisagerait de se présenter aux élections législatives anticipées. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au cours d'une assemblée plénière qui s'est tenue ce jeudi 27 juin en visioconférence, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a une nouvelle fois vanté la bonne gestion économique de sa collectivité. L'opposition a, elle, pointé du doigt le clientélisme du président LR.

A seulement trois jours des élections législatives, scrutin pour lequel Laurent Wauquiez s'est porté candidat en Haute-Loire, et alors que cette assemblée plénière du 27 juin pourrait être la dernière du président LR en cas d'élection au parlement, l'actualité politique nationale s'est invitée dans les débats.

Dans son mot d'introduction, et au cours d'un nouveau discours vantant, comme il en a l'habitude, la bonne gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez n'a pas manqué l'occasion de tacler une nouvelle fois la politique d'Emmanuel Macron. En présentant le compte de gestion de la région et ses "résultats extrêmement impressionnant", le président LR a taclé l'état "lamentable des dépenses publiques dans notre pays".

"Nous avons eu une sanction très importante de la gestion de l'Etat et quasiment au même moment la bonne gestion de notre région a été relevé" a poursuivi l'homme du Puy-en-Velay, évoquant la note AA+ donnée par l'agence de notation Standard and Poor's à la région AURA, quelques semaines après avoir abaissé celle de la France à AA-.

"Arrêtez de vous gargariser de superlatif"

Comme pour affirmer encore un peu plus son opposition aux politiques menées par Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle, Laurent Wauquiez a insisté sur la "solidité" de sa collectivité.

De bons résultats financiers, qui s'ils n'ont pas été contestés par l'opposition, n'ont pas empêché les différents groupes politiques de critiquer la politique du président de droite. "Arrêtez de vous gargariser de superlatif quant à la gestion économique de votre région mais investissez correctement l'argent" a lancé Pierre Guillaumin, du groupe Insoumis et Communistes. Jean-François Debat, du groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate a lui pointé du doigt le clientélisme de Laurent Wauquiez depuis qu'il est à la tête de la région. "Les habitants du Puy-en-Velay reçoivent 6100 euros quand ceux de Moulins seulement 1700" a dénoncé l'élu de gauche.

Une politique "de faveur"

"Alors oui vous avez baissé la dette et augmenté l'investissement mais à quel prix ? Pour faire quoi ? Les premiers qui ont payé ce sont les chômeurs et les personnes précaires" a-t-il poursuivi. Avant, à son tour, de faire un lien avec l'actualité politique nationale : "Tout lien entre vos choix et ce qui pourrait se passer au plan national le 7 juillet serait donc tout sauf fortuit. Le risque est grand de voir ces politiques menées au niveau national."

"La Région lui aura servi de simple marchepied pour accéder à ses ambitions personnelles, au détriment des Auvergnats et des Rhônalpins" complète même, à propos de Laurent Wauquiez, le groupe de gauche dans un communiqué.

Une politique "de faveur" qui "est la même que celle de vos prédécesseurs de gauche" a lui lancé Andréa Kotarac, du groupe RN à la Région.

"N'en déplaise au nouveau Front Populaire et à nos opposants, nous sommes la région la mieux gérée de France. La réalité comptable est factuelle et ne ment pas" a conclu Jérôme Moroge, soutien LR du président de Région.

