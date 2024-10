Plusieurs semaines après les accusations d'agressions sexuelles et de viols portées sur l'Abbé Pierre, la communauté d'Emmaüs de Villeurbanne a décidé de retirer toutes les traces de son fondateur.

Après le choix des villes de Lyon et de Tarare de débaptiser leurs places portant le nom de l'Abbé-Pierre ; c'est au tour de la communauté Emmaüs de faire table rase. A Villeurbanne, les locaux de l'association situés rue Hippolyte Kahn vont ainsi effacer la fresque à l'effigie de leur fondateur, a appris Le Progrès. A l'intérieur, les photos du prêtre seront également retirées.

Une image embarrassante

Dans le département d'origine du père Henri Grouès, accusé par plus de vingt femmes d'agressions sexuelles et de viol, les signes de son héritage dérangent de plus en plus. La semaine dernière, le visage de l'Abbé-Pierre avait même été tagué sur le Mur des Lyonnais, dans le 1er arrondissement de Lyon. Depuis plusieurs semaines, la Ville s'interroge sur la nécessité de supprimer définitivement ce personnage de la fresque.

A lire aussi : L’Abbé Pierre accusé d’agressions sexuelles : l’Église "savait" depuis 1955