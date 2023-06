À Vaulx-en-Velin, une cité-jardin accueille 1 400 habitants

Avec 635 logements diversifiés, le nouveau quartier Gimenez à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, a été inauguré lundi 5 juin.

À l'image d'une cité-jardin, le nouveau quartier Gimenez réinventé abrite près de 1 400 habitants. Grand de cinq hectares, le quartier s'est construit au fur et à mesure depuis la signature du projet urbain partenariat (PUP) en 2014 avec la Métropole de Lyon, la ville de Vaulx-en-Velin et la société immobilière Cogedim Grand-Lyon. Lundi 5 juin, les collaborateurs du projet ont inauguré la cité-jardin, qui accueille pas loin de 1 400 habitants. En plus des 635 logements - d'ores et déjà occupés - le quartier comprend l'école Katherine Johnson, ouverte en 2021 et bientôt un gymnase, une bibliothèque et une maison médicale au pied d'un immeuble.

50 % d'espaces verts

Le quartier Gimenez a été pensé de sorte à ce qu'il soit composé à 50 % d'espace vert. Dans le but de réduire les îlots de chaleur et de favoriser la biodiversité, le quartier est végétalisé, tant sur l'espace public que sur l'espace privé, notamment avec des plantes grimpantes, des arbustes du type noisetier et plus de 100 arbres également plantés. Les acteurs du projet ont aussi bien mis l'accent sur les matériaux des sols pour qu'il fasse moins chaud, avec un sol clair. L'école Katherine Johnson dispose également de végétations sur son toit. Certaines façades d'immeubles sont recouvertes de plantes grimpantes.

Inauguration du quartier Gimenez à Vaulx-en-Velin @ Cheyenne Gabrelle

Un quartier mixte et connecté

Anciennement une friche industrielle, les acteurs du projet avaient la volonté de pouvoir construire des logements alors que l'accroissement de la population s'intensifie. "Il y a un enjeu de construction et de densification. Et pour nous l'enjeu, c'est surtout d’être vigilant car la ville a connu des dysfonctionnements importants", exprime Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaulx-en-Velin, faisant écho à l'incendie meurtrier d'un immeuble en décembre 2022.

Ce nouveau territoire participe d'autant plus à l'essor résidentiel de la ville, tout en étant relié à la métropole, par le passage du futur tramway T9 et le bus à haut niveau de service (BHNS) sur la route de Genas. "Le travail a été considérable pour en arriver jusqu'ici. Les cité-jardins, c’est l’âge d’or du logement social", poursuit Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon chargé du logement. La typologie des logements permet d'apporter une mixité au quartier, d'abord avec 20% des logements locatifs sociaux, 10% de logements locatifs intermédiaires, 20% de logements abordables et 50% de logements en accession libre.

