Actualité
Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Orages et canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce mercredi 5 août par une vigilance aux orages où à la canicule.

    Il va de nouveau faire chaud en Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 5 août. Alors que l'épisode caniculaire régresse légèrement vers le sud-est du pays, huit départements de la région sont toujours concernés par une vigilance canicule.

    Le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche restent en vigilance orange tandis que la Loire, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux en vigilance jaune. Localement les températures pourraient de nouveau se rapprocher des 35 degrés alors qu'il fera encore 33 degrés à Lyon cette après-midi.

    A noter également que le département de Savoie est également concerné ce mercredi par une vigilance jaune aux orages.

    à lire également
    Feu de forêt dans la Drôme : deux pompiers blessés dans un accident

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Orages et canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:28
    Feu de forêt dans la Drôme : deux pompiers blessés dans un accident 07:58
    Loin du compte, l'OL rate ses débuts et voit la Ligue des champions s'éloigner 07:39
    Lyon soleil
    Un mercredi ensoleillé et plutôt chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:14
    Dans la Loire, l'artisanat a progressé de 21% depuis 2019 04/08/26
    d'heure en heure
    Dans la Drôme, l'artisanat a progressé de 22 % depuis 2019 04/08/26
    L'entreprise lyonnaise Climb Up placé en redressement judiciaire, les salles de Gerland et Confluence épargnées 04/08/26
    En Haute-Savoie, l'artisanat a progressé de 24% depuis 2019 04/08/26
    Tarare : un incendie ravage 1,4 hectare de végétation et détruit le garage d'une habitation 04/08/26
    Lyon : après la pétition pour dénoncer les tensions place Bir-Hakeim, les riverains menacent de saisir la justice 04/08/26
    Biennale européenne de l'artisanat
    En Isère, l'artisanat a progressé de 25 % depuis 2019 04/08/26
    Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 8e arrondissement selon Google 04/08/26
    Tour de France Femmes : les agriculteurs du Rhône veulent mettre le Beaujolais à l'honneur 04/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut