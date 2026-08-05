Orages et canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce mercredi 5 août par une vigilance aux orages où à la canicule.

Il va de nouveau faire chaud en Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 5 août. Alors que l'épisode caniculaire régresse légèrement vers le sud-est du pays, huit départements de la région sont toujours concernés par une vigilance canicule.

Le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche restent en vigilance orange tandis que la Loire, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux en vigilance jaune. Localement les températures pourraient de nouveau se rapprocher des 35 degrés alors qu'il fera encore 33 degrés à Lyon cette après-midi.

A noter également que le département de Savoie est également concerné ce mercredi par une vigilance jaune aux orages.