Le Tour de France Femmes fait étape dans le Rhône ce mercredi 5 août. Entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, le peloton traversera 16 communes du département. Horaires, parcours, difficultés et perturbations de circulation : voici ce qu'il faut savoir.

Le Beaujolais sera à l'honneur ce mercredi 5 août à l'occasion de la cinquième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Longue de 140 km entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, elle empruntera près de 119 km dans le Rhône, dont plus de 105 km sur des routes départementales. Considérée comme l'une des étapes les plus exigeantes de cette édition avec près de 2 900 mètres de dénivelé, elle pourrait déjà créer des écarts entre les favorites.

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Le peloton fera son entrée dans le Rhône par Cenves avant de traverser notamment Avenas, Deux-Grosnes, Trades, Saint-Igny-de-Vers, Ouroux, Saint-Mamert, Quincié-en-Beaujolais, Marchampt, Beaujeu, Lantignié, Régnié-Durette, Villié-Morgon, Cercié, Odenas, Saint-Lager et Belleville-en-Beaujolais, où sera jugée l'arrivée devant la Maison des Beaujolais.

Plusieurs ascensions emblématiques rythmeront la journée, avec les cols de la Croix de l'Orme, de Crie, de Fontmartin, de Gerbet, de Durbize et, surtout, le mont Brouilly, dernière difficulté avant l'arrivée. Ce profil accidenté devrait favoriser les puncheuses et les candidates au classement général.

Côté horaires, les premières coureuses sont attendues dans le Rhône en début d'après-midi, tandis que l'arrivée à Belleville-en-Beaujolais est prévue entre 17 h et 17 h 30, selon l'allure de la course.

Des restrictions de circulation sont à prévoir tout au long de la journée sur l'ensemble de l'itinéraire. Les routes empruntées seront progressivement fermées avant le passage de la caravane puis du peloton, avant une réouverture après le passage de la voiture-balai. Le Département du Rhône a mobilisé 136 agents pour sécuriser l'épreuve et accompagner les usagers pendant cette journée exceptionnelle.