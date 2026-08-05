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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux feux de forêts ce mercredi 5 août 2026.

    Alors que la canicule se poursuit sur une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a du mieux concernant le risque d'incendie ce mercredi 5 août. Seuls deux départements de la région restent concernés par une vigilance jaune aux feux de forêts.

    Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche, placé en vigilance par Météo France pour un risque modéré de feux de forêts.

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