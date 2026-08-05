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Photo d’illustration. DR

Une personne meurt percutée par un train entre Lyon et Ambérieu

  • par LR

    • Une personne a perdu la vie mardi soir après avoir été heurtée par un train entre Crépieux-la-Pape et Neyron. L'accident a entraîné d'importantes perturbations sur l'axe Lyon-Genève durant plusieurs heures.

    Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé mardi 4 août en soirée sur la ligne reliant Lyon à Genève après un accident mortel survenu entre Crépieux-la-Pape et Neyron, dans l'Ain. Une personne a été percutée par un train aux alentours de 18h40. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas survécu au choc, selon nos confrères du Progrès.

    La circulation des trains a été interrompue le temps de l'intervention, provoquant plusieurs retards et suppressions de TER, notamment au départ des gares lyonnaises de Perrache et de Part-Dieu.

    La SNCF a finalement annoncé une reprise progressive de la circulation en fin de soirée, avec un retour à la normale aux alentours de 22 heures.

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