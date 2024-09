Sytral mobilités a annoncé le renforcement du réseau TCL à l'été 2025 avec la création de deux nouvelles lignes de bus entre Lyon, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape.

Dans le cadre de la réorganisation du réseau TCL pour l'adapter au projet "Presqu'île à vivre", Sytral mobilités va créer deux nouvelles lignes de bus qui entreront en service à l'été 2025. Ainsi, pour décharger la ligne C3, la plus empruntée du réseau avec plus de 60 000 voyageurs par jour, une nouvelle ligne forte, la C23, verra le jour. Elle reliera la Cité internationale à Villeurbanne Flachet, en passant par la Part-Dieu.

Un bus toutes les quatre minutes entre Villeurbanne et Cordeliers

"La ligne C3 est surchargée entre Grandclément et Part-Dieu, cette nouvelle ligne permettra d'améliorer la fréquence sur ce parcours, mais également de décharger une partie du parcours de la ligne C13", a précisé le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. La ligne desservira Cordeliers et Hôtel de Ville, côté Rhône, complétant l'offre des quatre lignes fortes de la Presqu'île qui circuleront quant à elle côté Saône. La combinaison des lignes C3 et C23 permettra d'atteindre une fréquence d'un peu mois de quatre minutes sur leur tracé commun en heure de pointe. Elle coûtera 2,6 millions d'euros par an à Sytral Mobilités.

La desserte du plateau Nord de la Métropole et de la Presqu'île sera également renforcée, avec une fusion des lignes C4 et C5 et la création d'une nouvelle ligne, la 59. Celle-ci reliera Vancia Château Bérard à Cordeliers, en circulant côté Saône avec une fréquence de 15 minutes en heure de pointe. Elle circulera jusqu'à 22 h, le tout pour un coût annuel de 3,3 millions d'euros. En parallèle, la ligne C5 circulera désormais jusqu'à Jean Macé en passant côté Rhône, avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe.