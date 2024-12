À Lyon, une jeune femme a fait condamner ses parents, devenus menaçants après qu'ils ont appris qu'elle fréquentait un homme musulman.

Un couple de parent de confession juive a été condamné mercredi 11 décembre à six mois de prison avec sursis pour s'en être pris à leur fille en raison d'une relation amoureuse qu'elle entretien avec un homme de confession musulmane rapporte l'agence PressPepper.

À l'été 2024, les parents ayant appris que leur fille, majeure, fréquentait cet homme avaient menacé de la mettre à porte. La mère avait également menacé le compagnon de sa fille sur le réseau social TikTok.

Les parents ont pendant six mois interdiction de se rendre au domicile de leur fille et de son compagnon et devront leur verser à chacun 1 000 € et 600 € en réparation du préjudice moral qu'ils leur ont causé.