Le festival Lugdunum se poursuit jusqu'à ce dimanche soir. La reconstitution historique est de taille, avec des animations organisées tout le week-end dans les théâtres romains.

Le festival Lugdunum connaît un succès incontestable, au vu de la foule qui emplit les arènes, dimanche 9 octobre en début d'après-midi. C'est que l'événement célèbre l'époque romaine en grande pompe. Ces samedi et dimanche, le festival de l'Empire romain a investi pour la deuxième année consécutive le musée et les théâtres romains des Minimes, avec de nombreuses animations de reconstitution historique, conçues comme un voyage dans le temps.

⚔️Le festival Lugdunum met à l'honneur les joutes de cavaliers et combats de gladiateurs aux théâtres romains de #Lyon #reconstitutionhistorique #histoire #divertissement pic.twitter.com/Cp3G2jFx1U — Aimée Le Goff (@aimee_legoff) October 9, 2022

Dans les arènes, le public, composé de nombreuses familles et de quelques touristes, a encouragé cavaliers et gladiateurs, entraînés dans des combats reproduits avec les gestes de l'époque. Sur l'esplanade, joutes et entraînements de la cavalerie se sont succédés, tandis qu'une salutation impériale et un spectacle de gladiateurs se poursuivaient dans le théâtre. Un événement conçu comme du divertissement géant, avec un dimension historique et pédagogique idéale pour attirer l'attention des plus jeunes.

Un concert et des saynètes se jouent encore jusqu'à 17 h 30 (Entrée gratuite).