À Lyon, le tunnel de la rue Terme rouvre avec un système de sécurité renforcé

Fermé depuis le 27 septembre à la suite de la mort d’un jeune de 16 ans, le tunnel de la rue Terme a rouvert lundi 11 décembre avec un nouveau système de sécurité.

Après deux mois et demi de fermeture, le tunnel de la rue Terme a rouvert aux automobilistes lundi 11 décembre. Situé dans le 1er arrondissement de Lyon, l’ouvrage à sens unique, qui permet de rejoindre la Croix-Rousse depuis le bas des Pentes, était fermé depuis le 27 septembre et la mort d’un jeune de 16 ans et les graves blessures d’un autre jeune de 15 ans.

Élève au lycée Saint-Paul, qui dépend des Maristes, l’adolescent avait perdu la vie en empruntant à vélo et à contresens ce tunnel réservé aux véhicules du fait de sa pente très raide (18%). Peu après le drame, l’enquête avait permis d’établir que les deux jeunes, qui se trouvaient sur le même vélo, avaient heurté un trottoir en bas de la descente avant de percuter un mur.

Une barrière automatique installée

Afin de prévenir les intrusions dans le tunnel par le haut et d’éviter un nouveau drame, la Métropole de Lyon explique avoir renforcé ses « dispositifs d’alerte et d’information rappelant l’interdiction d’emprunter l’ouvrage en descente » avec des panneaux d’information.

Une barrière automatique a également été ajoutée en bas de l’ouvrage, afin de prévenir l’entrée des véhicules dans le tunnel en cas d’intrusion dans le tunnel et "éviter un choc frontal". Selon la collectivité, celle-ci est reliée au système de détection qui était déjà en place dans le tunnel et restera abaissée le temps de l’intrusion. La Métropole de Lyon espère ainsi "dissuader définitivement les contrevenants en les contraignant à remonter".