Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pour risque de pluie-inondation.

Si la Bretagne et les Hauts-de-France sont les régions les plus touchées, Auvergne-Rhône-Alpes ne devrait pas échapper à d'importantes pluies ce mardi. Météo France place ainsi l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune pluie-inondation.

L'Ain et la Haute-Savoie sont par ailleurs placés en vigilance jaune vent. Il devrait pleuvoir toute la journée à Annecy tout comme à Bourg-en-Bresse où des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 65 km/h sont attendues selon Météo France.