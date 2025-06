À Lyon, la nouvelle ligne de bus C23 entre en service ce mardi

La nouvelle ligne de bus C23 entre en service ce mardi 24 juin. Cette dernière permettra de relier Villeurbanne à la Cité Internationale, tout en desservant l'axe Cordeliers-Part-Dieu.

La nouvelle ligne de bus C23, permettant de relier Flachet (Villeurbanne) à la Cité Internationale (6e) entre en service ce mardi 24 juin. La ligne desservira les arrêts Cordeliers, la Part-Dieu et empruntera une portion du tracé des bus C3 et C13. Au total, dix-neuf arrêts seront desservis sur dix kilomètres empruntant le cours Tolstoï et le cours Lafayette.

Le nouveau bus devrait venir soulager la ligne C3, aujourd'hui surchargée de ses quelques 64 000 voyageurs par jour. En heure de pointe, le bus effectuera le trajet toutes les dix minutes. Doublé avec le C13 et du C3, il permettra aux usagers empruntant le tronçon Cordeliers-Part-Dieu de s'y rendre toutes les deux minutes.

Comme l'indique le réseau TCL, le déploiement du C23 vise également à "améliorer l'attractivité en Presqu'île". Le coût annuel de fonctionnement de la ligne est estimé à 2,6 millions d'euros.

