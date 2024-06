Les candidats LR aux élections législatives anticipées ont mené une soirée électorale de terrain, dans un contexte morose pour leur formation politique.

Les résultats des Européennes n’avaient pour ainsi dire pas invité les responsables locaux LR a un grand optimisme. Ce dimanche soir, pas de QG commun à l’inverse du front de gauche et de l’extrême droite.

A lire aussi : Suivez la soirée électorale en direct

Dans la 3e circonscription du Rhône, terre de gauche acquise à la députée sortante Marie-Charlotte Garin, la candidate Béatrice de Montille est restée fidèle à elle même, arpentant l’intégralité des bureaux de vote du territoire. "Je les ai tous fait !" se félicite-t-elle.

Dans la 4e circonscription, Romain Billard aussi à pris son bâton de pèlerin pour voguer de bureaux de vote en bureaux de vote.

Pas de consigne de vote au niveau local

Béatrice de Montille se dit "très heureuse de la participation des Français". Si elle ne se fait pas d’illusion concernant les résultats dans sa circonscription, acquise à la gauche, elle y voit un signe que "les Français aiment la politique et aiment leur pays", même si elle ne pense pas "que la solution aux maux du pays soient du côté de l’extrême droite ou du Nouveau Front Populaire."

"Cela nous encourage à nous mettre au travail sérieusement pour proposer une alternative", explique-t-elle. Pour l’heure, silence radio sur les consignes de vote pour le second tour. Dans le Rhône pourtant, les désistements et consignes de vote seront décisives dans la percée ou non du rassemblement national.