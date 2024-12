La rue de la République est noire de monde ce samedi 28 décembre. Outre les badauds et les personnes venues échanger leurs cadeaux, beaucoup sont encore à la recherche d'un présent à offrir.

Pas de trêve des confiseurs pour les commerces lyonnais. En ce samedi 28 décembre, la rue de la République est prise d'assaut et les boutiques ne désemplissent pas. A la Fnac, la foule est digne des grands jours. Et si la file d'attente pour les échanges s'allongent, les rayons livres et BD ne sont pas délaissés pour autant. Nombreuses sont les personnes qui les arpentent encore à la recherche d'un cadeau à offrir, comme Jane dont les bras sont remplis de livres sur la gastronomie et le vin.

Des achats pour des deuxièmes Noël

Plus loin dans la rue, le Pop-Up store le Labo des Créations fait lui aussi le plein de clients. "Après la journée calme d'hier, on ne pensait pas avoir tant de monde", sourit Marie Bodilis, créatrice de maroquinerie qui a pris son tour derrière la caisse.

Au Labo des Créations, les achats de Noël continuent.

Dans la boutique rassemblant les bougies, bijoux et autres créations artisanales made in Lyon, les clients réclament encore des emballages cadeaux, car Noël n'est pas tout à fait fini pour tout le monde... "Avec les familles recomposées, il y a des deuxièmes Noël et il y a même des personnes qui viennent acheter un cadeau en remerciement d'un autre cadeau qu'ils ont reçu", s'étonne Marie Bodilis. Et bien que le panier moyen ait légèrement baissé depuis le réveillon de Noël, ces achats de dernière minute sont bienvenus pour le Labo des Créations qui fermera ses portes dans un mois.