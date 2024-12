Bientôt un "Run flan tour" organisé à Lyon

Courir dans la bonne humeur avant de déguster une part de flan, c'est le concept étonnant d'une course qui aura lieu en janvier à Lyon.

Après un évènement à Paris, le Run flan Tour s'exporte à Lyon. Ses organisateurs que sont l'animateur du podcast La Route du sport et le Flanboyant, une pâtisserie lyonnaise spécialisée dans le flan, viennent de le confirmer aujourd'hui sur leurs réseaux sociaux. Le "Run flan tour" aura lieu le samedi 11 janvier.

Le concept ? Une sortie running dans les plus belles rues de Lyon qui allie "sport, convivialité et gourmandise", promettent les organisateurs. Les coureurs parcourront entre 6 et 7,5 km de la boulangerie "Au pain des traboules" dans le 1er arrondissement à "La boulangerie de Noël" à Confluence.

Sur les réseaux sociaux des organisateurs, la nouvelle réjouit déjà les amateurs de flan et de course. Les inscriptions sont ouvertes sur ce lien : https://www.eventbrite.com/e/billets-run-flan-tour-lyon-1125452571939