La grisaille sera tenace ce dimanche 29 décembre à Lyon et l'absence totale de soleil ne réchauffera pas la ville. Il fera très froid.

Le soleil ne pointera pas son nez ce dimanche 29 décembre. Malgré un temps plutôt calme grâce à l'anticyclone, la grisaille sera tenace toute la journée à Lyon et dans l'agglomération. La brume sera persistante en particulier le matin et le soir.

A ce temps bien maussade s'ajoutent des températures très fraîches avec des valeurs négatives ce matin. A 9 heures, il faisait -2,3 degrés dans la capitale des Gaules. Et le thermomètre aura le plus grand mal à se réchauffer puisqu'il ne fera que 0 degré en moyenne cette après-midi et -1 dans la soirée, selon le site Météo-Lyon.net.