Appel à incendier des Tesla à Lyon : un collectif anarchiste revendique une action à Toulouse

Le concessionnaire Tesla dans la banlieue de Toulouse touché par un incendie volontaire. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Un collectif anarchiste a revendiqué mardi l'incendie qui a détruit douze voitures Tesla dans une concession près de Toulouse, dans la nuit de dimanche à lundi, selon un message publié sur une plateforme d'ultra-gauche. A Lyon, un appel à mettre le feu aux concessions de la marque avait été relayé ce mardi.

Intitulé "salut incendiaire à tesla", le message publié mardi sur Iaata.info (Information anti-autoritaire Toulouse et alentours) affirme: "nous avons incendié des véhicules à l'intérieur de l'enceinte à l'aide de deux bidons d'essence".

"Alors que les élites multiplient les saluts nazis nous avons décidé de saluer à notre manière un concessionnaire tesla", écrivent les auteurs affirmant incarner "l’antifascisme combatif qui ne croit pas au mythe de la démocratie" et "l'écologie radicale qui ne croit pas aux solutions technologiques".

"Par cet acte nous participons à l’appel +Accueille le printemps, crame une tesla+, à l'élan international qui cible tesla de l'Allemagne aux États-Unis en passant par les Pays-Bas, et plus largement à la conflictualité anarchiste", souligne le message.

Une enquête ouverte à Lyon

Des appels à cibler Tesla, notamment par des incendies volontaires, sont relayés par plusieurs plateformes francophones d'inspiration anarchiste.

À Lyon, à la suite d'un appel à incendier des concessions Tesla relayé la semaine dernière par Rebellyon.info, un site d'actualités locales proche de l'ultra-gauche, le parquet a indiqué mardi à l'AFP avoir ouvert une enquête pour "provocation publique directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit".

À Strasbourg, un groupe baptisé Stop Elon propose gratuitement des autocollants en ligne à coller sur des Tesla avec le slogan "Elon, stay away from the EU" (Elon, ne te mêle pas de l'UE). Les créateurs de ce groupe invitent également à organiser des manifestations pacifistes devant les concessions de la marque du milliardaire américain, dénonçant sa "propagande anti-UE".

À Toulouse, les auteurs de l'action incendiaire sont entrés par effraction sur le principal site de Tesla de l'agglomération de Toulouse, à Plaisance-du-Touch, où trois départs de feu ont été recensés par les pompiers. Douze voitures Tesla ont été brûlées dans la nuit de dimanche à lundi sur le parking de la concession. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour incendie volontaire.