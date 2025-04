La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la FNTV (Fédération Nationale de transport de voyageurs) imposent désormais un test de dépistage aux stupéfiants par an à leurs chauffeurs de cars.

Chaque année, 700 personnes sont tuées au cours d'accident de la route impliquant un conducteur sous l'emprise de la drogue. En janvier dernier, une jeune fille a perdu la vie dans un accident de bus, alors que le conducteur était sous l'emprise de stupéfiants. Face à ces événements récurrents, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'imposer le dépistage aux stupéfiants à ses conducteurs de car.

Pour cela, la Région s'associe à la FNTV (Fédération Nationale des transports de voyageurs), dans l'objectif commun d'imposer une tolérance zéro quant à la consommation de drogue au volant. L'initiative permettra d'aider les professionnels du transport dans la détection, afin de mieux sensibiliser, informer, voir écarter leurs salariés si nécessaires : "Il est essentiel que les vies transportées le soient en toute sécurité et avec une vigilance constante. Je ne peux pas concevoir que les familles et les usagers aient l’ombre d’un doute en montant dans un car Région", affirme le président de la Région Fabrice Pannekoucke.

Plusieurs tests par an

Ainsi, les chauffeurs seront testés au minima une fois par an de manière aléatoire et inopinée. Au moins 20% d'entre eux seront testés une seconde fois au cours de l'année. La Région et la FNTV s'engagent également à systématiquement tester les nouveaux employés avant de les embaucher, tandis que tous les chauffeurs suivront une formation durant toute leur carrière professionnelle.

Pour rappel, les autocars de la Région sont également équipés de dispositifs de détection d'alcool avec anti-démarrage. Un système n'existant pas pour la détection de stupéfiants.

